Находящимся в зоне СВО пермякам отправили посылку со спецодеждой и обувью Ещё несколько фур с гуманитарной помощью выехали в Северодонецк Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В зону специальной военной операции из Пермского края отправлен груз со спецодеждой и обувью. Обмундирования предназначено для мобилизованных жителей Прикамья, а также бойцов пермского добровольческого танкового батальона «Молот». Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Ещё несколько фур направлены для жителей Северодонецка. Продукты, матрасы, инструменты, оборудование для обустройства их мирной жизни», — отметил глава региона.

Всего из Перми в пятницу в зону СВО выехали 120 т гуманитарной помощи. Ещё 6 т вещей отправятся мобилизованным в Елань. Это тактическое снаряжение, спальные мешки, медикаменты, кнопочные телефоны и пр.

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