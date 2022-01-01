За сутки в Пермском крае выявлено 263 новых случая COVID-19
Три человека скончались
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Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки в Пермском крае выявлено 263 новых случая COVID-19. Госпитализировано 37 человек.
При этом 473 пациента выздоровели, трое скончались.
По официальным данным, всего в регионе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразился 442 001 человек. при этом 9 028 жителей скончались.
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