За сутки в Пермском крае выявлено 263 новых случая COVID-19 Три человека скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки в Пермском крае выявлено 263 новых случая COVID-19. Госпитализировано 37 человек.

При этом 473 пациента выздоровели, трое скончались.

По официальным данным, всего в регионе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразился 442 001 человек. при этом 9 028 жителей скончались.

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