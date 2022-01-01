В Перми систему видеонаблюдения в общественном транспорте интегрируют с краевой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская система видеонаблюдения, установленная в общественном транспорте Перми, будет интегрирована с краевой системой. Об этом в своём тг-канале сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

Интеграция, в частности, позволит просматривать видео из любого транспортного средства в онлайн-режиме.

Градоначальник отметил, что камерами наблюдения уже оснащены 100% автобусов и трамваев на городских маршрутах. С помощью средств видеофиксации выявляются нарушения правопорядка. Система сохраняет и анализирует все записи.

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