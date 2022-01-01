Многодетная мать из Пермского края накопила долг по алиментам на сумму 1 млн руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском краевом суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело ранее судимой 43-летней жительницы Краснокамска.

В сентябре этого года местный городской суд признал женщину виновной в неуплате алиментов и приговорил её к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты.

В пресс-службе краевой прокуратуры отметили, что ранее женщина, у которой трое несовершеннолетних детей, уже была осуждена за аналогичное преступление и отбывала наказание в виде лишения свободы. Общая сумма задолженности превысила 1 млн руб.

Женщина пыталась оспорить судебное решение, посчитав его слишком суровым, однако краевой суд счёл наказание обоснованным и оставил его без изменения.

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