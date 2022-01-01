В Перми отреставрируют крышу и фасад центра «Муравейник»

Проектная документация первого этапа реставрации краевого центра «Муравейник» получила положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте единого государственного реестра заключений.

Документацию разработал Пермский национальный исследовательский политехнический университет, а заказчиком выступило управление капитального строительства Пермского края.

В рамках первого этапа реставрации планируется отремонтировать фасады, крышу и благоустроить территорию.

Напомним, реставрировать историческое здание чиновники решили в августе 2020 года — оно было включено в перечень капитального строительства объектов общественной инфраструктуры. Сообщалось, что его ждёт реконструкция фундамента, чердачных перекрытий, теплоизоляция стен, ремонт фасада здания с установлением антивандальной сетки. Центр также будет оснащён современными учебными лабораториями и кабинетами.

«Муравейник» — образовательное учреждение с двухвековой историей. Основой для него стало Кирилло-Мефодиевское училище, которое было создано в 1809 году. В текущем виде здание было построено в начале XX века. В советское время в нём располагался Дом пионеров. Сейчас — это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы. В Центре на бюджетной основе занимаются более 2000 детей от 6 до 18 лет.