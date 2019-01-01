Михаил Суслов Пермский центр «Муравейник» и Дом купцов Боброва и Гаврилова ждёт реставрация Поделиться Поделиться Твитнуть

Центр "Муравейник" Фото: 2ГИС

Объекты культурного наследия пермский центр «Муравейник» и Дом купцов Боброва и Гаврилова (Пермь, ул. Советская, 56) будут реставрированы. Об этом говорится в проекте перечня капитального строительство объектов общественной инфраструктуры, который депутаты Заксобрания рассмотрят на пленарном заседании 27 августа.

«Муравейник» ждёт реконструкция фундамента, чердачных перекрытий, теплоизоляция стен, ремонт фасада здания с установлением антивандальной сетки. Центр будет оснащён современными учебными лабораториями и кабинетами.

Дом купцов Боброва и Гаврилова признан аварийным и непригодным для эксплуатации. После реставрации в здании разместится Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края

Отметим, что в рамках государственных программ в перечень предлагается включить 83 объекта. Наибольшее количество строек планируется по программам «Качественное здравоохранение» и «Образование и молодёжная политика».

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