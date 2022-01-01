Максим Артамонов В Перми сотрудники ФСБ задержали мужчину за продажу брелока с видеокамерой Суд приговорил пермяка к шести месяцам ограничения свободы Поделиться Твитнуть

В Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, который обвинялся по ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. В Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, который обвинялся по ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.





Как установил суд, днём 14 мая 2021 года мужчина припарковался возле жилого дома по улице Висимская и в салоне автомобиля продал местному жителю за 1,5 тыс. рублей брелок со встроенной видеокамерой.





После того, как мужчина продал устройство, его задержали сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю в рамках оперативных мероприятий.





Суд приговорил пермяка к шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, ему нельзя выезжать за пределы города и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего за ним надзор. Один раз в месяц он также должен являться на регистрацию.





В пресс-службе следкома не уточнили, сколько пермяков было уже задержано с начала года по подобным эпизодам и каким образом регулируется свободная продажа подобных устройств в сети.

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