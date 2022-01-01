Максим Артамонов В Перми осудили мошенников за хищение крупных партий продуктов питания Им дали от пяти до восьми лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осуждены участники преступной группы за хищение оптовых партий продуктов питания у поставщиков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую прокуратуру.





Как установило надзорное ведомство, в сентябре 2018 года несколько злоумышленников объединились и разработали план, с помощью которого похитили у предпринимателей — поставщиков продуктов питания, товар на сумму более 3 млн рублей.





При этом мошенники представлялись сотрудниками пермских компаний, которые занимаются реализацией продуктов питания. Затем они договаривались с предпринимателями из других российских регионов о поставке товаров — консервов, фруктов, муки, подсолнечного масла и прочих.





После этого злоумышленники обещали оплатить партию по прибытию в регион, а в итоге при разгрузке перевозочных контейнеров похищали товар.





В октябре 2019 года деятельность преступного сообщества была пресечена. По решению суда их приговорили к пяти, шести и восьми годам лишения свободы и штрафам по 200 тыс. рублей каждому. Кроме того, суд взыскал причиненный предпринимателям материальный ущерб в полном объёме.

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