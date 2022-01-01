Андрей Стрельцов Футболистки «Звезды 2005» сыграли вничью с казанским «Рубином» Очки в этом матче позволили пермской команде подняться в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Пермский женский футбольный клуб «Звезда 2005» провел матч в рамках 4 тура Второго этапа Суперлиги. В Казани подопечные Елены Сусловой сыграли вничью с местным «Рубином» 1-1. Гол в составе «звёздочек» забила Любовь Гудченко.





Теперь «Звезда 2005» занимает в турнирной таблице восьмое место и 28 октября сыграет с лидером подгруппы — столичным клубом «Чертаново».

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