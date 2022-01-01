«Молот» крупно проиграл «Соколу»
Пермские хоккеисты не смогли продолжить победную серию в чемпионате ВХЛ
«Молот» потерпел первое поражение при новом тренере. Во втором матче выездной серии пермская команда проиграли красноярскому «Соколу» со счетом 2:6.
В первом периоде пермяки забросили две безответные шайбы. Отличились Арсений Ерохин и Дмитрий Тювилин. Но в дальнейшем «молотобойцы» только пропускали.
Напомним, что до этого подопечные Сергея Бердникова одержали три победы подряд.
Следующий матч пермский клуб проведет 24 октября в Новокузнецке против «Металлурга».
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