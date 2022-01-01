Автобусы №3 в Перми в выходные изменят маршрут следования Коррективы вносятся в связи с капремонтом ул. Сибирской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, 22 и 23 октября изменится схема движения автобусного маршрута №3 «Пермь I — Микрорайон Нагорный».

Автобусы будут объезжать ремонтируемые участки дороги на ул Сибирской. В направлении ст. Пермь I автобусы будут следовать по улицам Екатерининской, Комсомольскому проспекту и Монастырской. В обратном направлении — по улицам Монастырской, Комсомольскому проспекту и Луначарского со всеми остановками по маршруту следования.

Остановка «Улица Ленина» по ул. Сибирской временно не будет обслуживаться. Для проезда к указанному остановочному пункту, пассажиры могут воспользоваться трамваями, следующими по ул. Ленина, совершив пересадку на остановке «ЦУМ».

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