В Перми в выходные временно закроют движение на части ул. Сибирской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные в Перми в связи с выполнением работ по капитальному ремонту временно закроют движение всех видов транспорта на участках ул. Сибирской, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Так, 22 октября с 06:00 до 23:00 планируется перекрытие движения на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина, а 23 октября в такой же временной интервал — от ул. Ленина до ул. Пермской.

Подрядчику — ООО «Стройград Плюс» — поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования.

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