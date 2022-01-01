Елена Синица В Кунгуре в ДТП пострадала 39-летняя женщина ДТП случилось на пересечении улиц Ленина и Гагарина Поделиться Твитнуть

фото: Поисково-спасательная службе Кунгурского муниципального округа

В Кунгуре утром 21 октября произошло ДТП. Около семи часов утра на пересечении улиц Ленина и Гагарина столкнулись Renault и Mazda. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на местную службу спасения.

«На место выехали спасатели, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. По прибытии к месту вызова помощь спасателей не потребовалась», — добавили в ведомстве.





Уточняется, что в результате ДТП пострадала 39-летняя женщина.

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