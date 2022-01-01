Максим Артамонов Пермские общественники создали памятку для многодетных резервистов В ней описан алгоритм общения с чиновниками и военкомами Поделиться Твитнуть

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель общественной организация «За права многодетных Пермского края» Людмила Ёлтышева, пермские общественники разработали памятку для многодетных жителей Прикамья, которые попали под частичную мобилизацию.





Этот алгоритм был выработан после взаимодействия общественных организаций и жён резервистов из Прикамья, которые ждут возвращения своих мужей из учебных частей Свердловской и Тюменской областей.





Напомним, на прошлой неделе стало известно, что отсрочка от частичной мобилизации теперь будет предоставляться отцам, которые имеют на иждивении: троих и более детей до 16 лет, троих и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребёнка с паллиативным статусом. С 18 октября, по официальным данным , из Елани якобы начали отпускать домой многодетных резервистов.





Госдума пока не приняла соответствующий закон, и отсрочка предоставляется согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года. Документ был направлен в военкоматы и призывные комиссии.





На сегодняшний день механизм возврата мобилизованных многодетных отцов следующий: необходимо предоставить в военкомат по месту призыва свидетельства о рождении детей с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Копию заявления должны зарегистрировать. Если военнослужащий находится за пределами Свердловской области, военкоматы отправляют его данные в призывную комиссию региона, которая передаёт информацию в Министерство обороны.





«Если многодетный отец находится в Свердловской области, то ходатайство о возвращении в связи с ошибочной мобилизацией военком направляет непосредственно командиру воинской части. Также мобилизованный может обратиться с рапортом к командиру части с приложением копий свидетельств о рождении детей», — пояснила Ёлтышева.





При этом если районный военкомат откажется принимать или рассматривать заявление, нужно направить жалобу на имя областного военкома или в военную прокуратуру Центрального военного округа. Людмила Елтышёва также отметила, что важно подавать заявления местному военкому как самому резервисту, находящемуся в части, так и его родственникам. Это поможет избежать бюрократических проволочек.





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