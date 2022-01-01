Елена Синица В Куединском округе Прикамья введут карантин из-за бешенства животных Соответствующее постановление опубликовало правительство региона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Куединском округе Пермского края введут карантин из-за бешенства животных. Об этом сообщается в соответствующем постановлении регионального правительства. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, карантин по бешенству животных будет установлен на отдельной территории Куединского муниципального округа. Неблагополучным пунктом по бешенству животных определили территорию округа в границах территории деревни Дойная.





На период карантина запрещается лечить и перемещать больных животных, снимать шкуры с мертвых животных. Также действует запрет на посещение территории посторонними людьми и охоту.

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