За сутки в Пермском крае подтверждено 274 новых случая COVID-19 Госпитализированы 36 человек, 414 выздоровели, трое скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 274 новых случая COVID-19. Среди зараженных 107 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 36 человек, 414 выздоровели, трое скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Чайковском, Краснокамском, Пермском, Бардымском, Чернушинском, Суксунском, Юсьвинском, Частинском,Кудымкарском, Губахинском, Нытвенском, Горнозаводском, Добрянском, Чусовском, Кизеловском, Октябрьском, Осинском, Кунгурском, Очерском, Александровском, Гайнском, Березовском, Кочевском, Ординском и Уинском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 441 738. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 025 человек.





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