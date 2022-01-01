Максим Артамонов В Перми из-за мобилизации закроется кофейня «Нельзя» Управляющий получил повестку, а бизнес переедет в Петербург Поделиться Твитнуть

В Перми основатели кофейни-кондитерской «Нельзя» сообщили о скором переезде в Санкт-Петербург. Об этом они написали на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».





«Время идёт, всё меняется и пришло время объявить нашу новость: наша кофейня 26 октября работает крайний день. Далее нас ждёт переезд в Санкт-Петербург. Будем рады вам уже в новом месте на Васильевском острове», — говорится в сообщении (орфография авторская — ред.).





Как рассказала собственница кофейни Екатерина Головина «Новому компаньону», с прошлого года она живёт в Санкт-Петербурге и занималась своим бизнесом удалённо, а в Перми остался управляющий.





Однако он и ещё двое мужчин, которые работали в кофейне, попали под мобилизацию. В конце октября управляющий уже отправится для участия в спецоперации.





В Перми работали два повара, два бариста, три кондитера, управляющий и уборщица. После переезда в Петербург кофейня будет находится на Большом проспекте Васильевского острова, 35. Там будет примерно столько же работников, скорректированное меню и отдельный цех.





Кофейня «Нельзя» работала в Перми с 2019 года и располагалась на ул. Сибирская, 27.

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