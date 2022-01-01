Максим Артамонов В Перми с начала года похитили около 750 крышек от канализации Восстановление одного люка обходится в 50 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщает об участившихся случаях хищения люков от колодцев. С 10 по 16 октября в диспетчерскую службу коммунального оператора поступило 28 сообщений об открытых колодцах, а всего с начала года в разных районах города было похищено около 750 крышек от канализации.

Больше с открытыми колодцами не повезло Орджоникидзевскому району (украдено 222 шт.). На втором месте — Кировский район (165), затем Свердловский (107), Мотовилихинский (89) и Дзержинский (79). При этом с водопроводных колодцев было украдено 195 крышек, а с канализационных — 550.

В пресс-службе коммунального оператора пояснили, что сейчас практически все эти колодцы (более 700) приведены в нормативное состояние: по каждой из заявок выполнены или замена крышки, или полная замена люка с крышкой. Восстановление одного колодца обходится минимум в 50 тыс. руб.





В связи с участившимися хищениями компании решили закупать и устанавливать чугунные люки только с шарнирным механизмом — такую крышку сложнее снять. На газонах устанавливают полимерные крышки либо бетонные. На территории детских садов и школ, помимо обычной крышки люка, в колодце устанавливается специальное устройство для предотвращения падений в люки, если крышку вдруг украдут.





С начала этого года было возбуждено уже более 50 уголовных дел. Похитителей, в основном, штрафуют или назначают им обязательные работы.





В «НОВОГОРе» обращают внимание, что открытый люк, в первую очередь, — это потенциальная ловушка для пешеходов и автомобилистов, опасная для жизни и здоровья.





Коммунальный оператор также обращается к пермякам и просит сообщать об отрытых колодцах или похитителях люков по тел. 210-06-80 или 068 (для звонков со стационарных телефонов). Также это можно сделать на сайте «НОВОГОРа» в разделе «Сообщить о проблеме».

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