Елена Синица С пермского батут-центра взыскивают 365 тыс. руб. за пострадавшего ребёнка Подросток получил травму позвоночника Поделиться Твитнуть

В Перми родители пострадавшего ребёнка взыскивают с батут-центра 365 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Кировского райсуда.

Поясняется, что в марте компания из четырех детей отмечала день рождения в одном из батутных центров города. Один из подростков неудачно приземлился после прыжка. На следующий день у него появились боли и плохое самочувствие.





Через несколько дней ребёнка госпитализировали с травмой позвоночника. Сейчас ребёнок ограничен в движениях, общении с другими детьми, лишен возможности вести привычный образ жизни. По словам родителей, фактически сотрудники батут-центра не провели инструктаж с детьми, о правилах безопасности им также никто не рассказал.





Заседание по делу состоится 26 октября.

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