Елена Синица Дочь погибшей сотрудницы «Пермского порохового завода» хочет взыскать с предприятия 10 млн руб. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 23 ноября Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Дочь погибшей сотрудницы «Пермского порохового завода» хочет взыскать с предприятия 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

ЧП случилось 1 мая около 20:00. На участке № 12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции на площади более 500 кв. м. В результате пострадали три работницы (1963, 1977 и 1986 г.р.), одна из них погибла на месте, остальные скончались в больнице.





В числе пострадавших оказалась и мать истицы. По её мнению, предприятие грубо нарушило требования безопасности. Она просит взыскать с завода сумму недополученного её погибшей матерью заработка, компенсацию морального вреда в размере 7 млн руб. и иные выплаты. Общая сумма, согласно исковому заявлению, - более 10 млн руб.





Как считает представитель самого завода, сумма компенсации за моральный вред завышена, так как дочь на иждивении пострадавшей не находилась, доказательства вины завода в причинении смерти отсутствуют.





Также он отметил, что завод добровольно взял на себя организацию похорон, а также выплатил родственнице пострадавшей 4 млн руб.





Судебное разбирательство по этому делу назначено на 23 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.