Елена Синица Пермяк взыскал с ООО «Ягуар Ленд Ровер» более 9 млн рублей Житель купил подержанный автомобиль в 2019 году Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский райсуд рассмотрел дело по иску пермяка к ООО «Ягуар Ленд Ровер» о взыскании неустойки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Поясняется, что в марте 2019 года пермяк купил подержанный автомобиль и допоборудование к нему. В рамках гарантийного срока он проходил плановое техническое обслуживание. В ходе эксплуатации были замечены недостатки лакокрасочного покрытия передних и задних дверей (коррозия), которые не были устранены компанией.





Так как, обратившись в автосалон, пермяк ответа не получил, он решил направиться в суд. Суд взыскал в пользу истца неустойку за нарушение срока возврата убытков в виде стоимости допоборудования и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований покупателя. Размер компенсации составил свыше 9 млн руб.

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