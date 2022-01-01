На севере и востоке Пермского края установился временный снежный покров Его высота не превышает 1 см Поделиться Твитнуть

фото: Пермский ЦГМС

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в отдельных северных и восточных районах Прикамья установился снежный покров. Его высота не превышает 1 см.

В выходные в крае сохранится прохладная погода с осадками в виде снега в северных и восточных территориях. В остальных районах существенных осадков не ожидается. Температурный фон будет в пределах климатической нормы: ночью —6…—1°, в Перми около —3°, днём —1…+3°, в Перми около +2°.

В понедельник, 24 октября, осадки ожидаются по всей территории Прикамья. Их фазовое состояние будет разнообразным: по востоку пройдёт снег, по югу — дождь, на остальной территории — мокрый снег.

Со вторника начнётся похолодание, и умеренно холодная погода с небольшими осадками, в основном в виде снега, установится до конца месяца.

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