Прокуратура заподозрила Пермский фонд капремонта в финансовой несостоятельности Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Пермский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел представление прокуратуры на решение Ленинского райсуда Перми по исковому заявлению к Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края об отсрочке проверки регионального Фонда капремонта.

Основанием для обжалования стало предоставление судом моратория на проведение надзорных мероприятий в отношении фонда.

Ранее прокуратура установила нарушения исполнения регпрограммы капитального ремонта. В частности, выяснилось, что стоимость запланированных к проведению в 2020-2023 годах ремонтных работ за счёт средств фонда существенно превышала его финансовую обеспеченность. Тем не менее, в фонде, зная об этом, на протяжении более двух лет не принимали никаких мер, чтобы восстановить свою платежеспособность.

Тогда прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы контролирующий орган — ИГЖН — провёл проверку Фонда на предмет его финансовой устойчивости. Суд прокуратура выиграла, однако инспекция, сославшись на установленные федеральным законодательством ограничения, добилась отсрочки исполнения судебного решения до февраля 2023 года.

Прокуратура обжаловала данное решение.

В итоге краевой суд поддержал позицию надзорного ведомства, приняв новое решение об отказе ответчику в предоставлении отсрочки, об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.