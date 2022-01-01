У пермского торгового центра «КИТ» открывается пункт вакцинации Он будет работать 21 октября с 10 до 16 часов Поделиться Твитнуть

В пятницу, 21 октября, у ТЦ «КИТ» по адресу: Пермь, ул. Крупской, 79а будет стоять специальный автобус, где можно будет сделать прививку. Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, пункт откроют по просьбам горожан.

Время работы передвижного пункта с 10.00 до 16.00. В наличии будут вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Привиться могут жители от 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, также в Перми сегодня работают мобильные пункты вакцинации в ТРК «Планета», ТРК «Семья» и ТЦ «IMALL Эспланада».

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