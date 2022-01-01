В Перми на этой неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации Желающие могут поставить прививки от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Перми откроются три мобильных пункта вакцинации, сообщили в краевом минздраве.

С 17 по 21 октября будет работать прививочный пункт в ТЦ «IMALL Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а, 4 этаж, рядом с эскалатором). Время работы: с 12.00 до 18.00. В наличии имеется вакцина от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

С 18 по 21 октября с 16.00 до 20.00 и 22 октября с 12.00 до 16.00 будет работать пункт в ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б). В наличии вакцины от COVID-19 и гриппа.

Пункт в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree) будет работать 20 и 21 октября с 15.00 до 19.00; 22 октября с 11.00 до 15.00. В наличии вакцины от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В минздраве предупредили, что в графике работы пунктов возможны изменения и дополнения. Следить за актуальной информацией можно в соцсетях ведомства.

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