Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми издана книга воспоминаний театральных ветеранов Поделиться Твитнуть

Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ подготовило сборник воспоминаний ветеранов театрального дела, работавших в театрах Перми и Пермского края, начиная с 1970-х годов до наших дней. Автор концепции и составитель — Софья Ляпустина, много лет прослужившая в Пермском отделении СТД РФ. Дизайнер — Олег Трушников.

Софья Ляпустина, бывший заместитель председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей РФ:

— «Всё, что можно купить за деньги, уже дёшево», — говорил Бернард Шоу. Воспоминания, подобно вдохновению, не продаются, но, к счастью, их можно всё-таки издать и подарить понимающим. При рассмотрении исповедальных творческих портретов театральных деятелей Прикамья возникает коллективный образ поколения, пережившего в детстве военное и послевоенное лихолетье, а впоследствии — в молодые, зрелые и пожилые годы — принимавшего активное участие в сохранении и развитии известного в России пермского театрального искусства. Творческие усилия 45 авторов, среди которых народные артисты РФ Владимир Гуляев, Михаил Скоморохов, заслуженные артисты РФ Лидия Волкова, Владимир Дроздов, Василий Костоусов, Александр Миронов, Ева и Татьяна Смирновы, Кирилл Шморгонер и другие, невольно воссоздали культурный и социальный контекст уходящей эпохи.

Тираж сборника — 100 экземпляров. Часть тиража будет передана в театральные учреждения и библиотеки Перми и Пермского края.

Презентации книги «О времени и о себе. Век XXI, год 21-й. Летопись поколения ветеранов СТД (ВТО) Прикамья» состоится 26 октября в 17:00 в помещении Дома Актера при личном участии авторов издания.

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