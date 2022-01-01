Максим Артамонов В спецоперации РФ на Украине погиб доброволец из Осинского района Он был одноклассником депутата местной думы Поделиться Твитнуть

Погиб ещё один участник спецоперации РФ на Украине из Пермского края — уроженец села Крылово Владимир Пирогов. Об этом сообщила депутат думы Осинского городского округа Ирина Чугаева на своей странице ВКонтакте.





По её словам, это первая похоронка, которая пришла в село Крылово родственникам участника спецоперации.





«Довелось мне учится в Крыловской школе 2 года, это был 6 и 7 класс моей школьной жизни. Владимир был моим одноклассником», — написала депутат.





Где и когда он погиб, она не уточнила.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По данным минобороны на 21 сентября, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.