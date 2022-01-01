Елена Синица В Перми может появиться доска позора для выехавших за границу после объявления мобилизации С таким предложением выступил депутат ЗС Николай Благов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Заксобрания Николай Благов предложил создать доску позора для выехавших за границу после объявления частичной мобилизации. Такое заявление Благов сделал на пленарном заседании краевого парламента.

«Несколько тысяч человек очень порядочно поступили по отношению к своей Родине, своему воинскому долгу. Они пошли защищать интересы страны. Есть другая страница — страница позора. В нашей стране несколько сотен тысяч убежали, проявили себя как трусы. Полбеды то, что кто-то стал трусом и перешёл границу Казахстана. Есть те, кто подписал документы на границе в Верхнем Ларсе о том, что они признают наше государство агрессором, захватившим Абхазию, Южную Осетию и так далее», — сказал Благов.





В связи с этим он предложил сделать доски позора и почёта. По мнению Благова, люди должны знать тех, «кто нас предал, а кто кровь за нас проливает».





Он также выразил надежду, что государство примет какие-либо меры в части ограничения прав уехавших граждан.





Отметим, что по итогам 2021 года самым богатым депутатом краевого парламента стал Николай Благов. Его доход в прошлом году составил 592 млн руб. При этом из них только 15,3 млн руб. подлежат налогообложению, остальная сумма — расходы по операциям с ценными бумагами.









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