Елена Синица Самым богатым депутатом краевого парламента вновь стал Николай Благов За 2021 год он заработал 592 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края отчитались о своих доходах за 2021 год. Самым богатым депутатом краевого парламента вновь стал Николай Благов. Его доход в прошлом году составил 592 млн руб. При этом из них только 15,3 млн руб. подлежат налогообложению, остальная сумма — расходы по операциям с ценными бумагами.

В его собственности 14 земельных участков общей площадью 477 тыс. кв.м. Также в его собственности восемь жилых домов ( общая площадь — 1,7 тыс.кв.м.), квартира (81,5 тыс.кв.м.), 16 нежилых зданий. Также он имеет легковые автомобили М21, GENESIS G80, DIAMLER-BENZLF408G, грузовой автомобиль ГАЗ-66, снегоход SKY-DOO SKANDIC SWIT 900 ACE, Моторное судно Galia 700 Cabin, Прицеп МЗСА 817708.





Супруга Благова задекларировала доход в 4,4 млн руб. В её собственности находится 40 земельных участков (часть из них в долевой собственности) общей площадью свыше 3 млн кв.м. Также у неё есть два автомобиля Volkswagen Touereg, катер Р46-30ПЯ, грузовой фургон УАЗ390995-04, трактор Беларус-82.1, сельхоз техника МУП351РБА.





На втором месте по доходам Геннадий Шилов с годовым заработком 361,8 млн руб., из которых 240,5 млн руб. — расходы на операции с ценными бумагами. В его собственности 11 земельных участков общей площадью порядка 57 тыс.кв.м., жилой дом площадью 831,9 кв.м. Помимо этого, в его собственности баня, два здания станции ТО, административное здание с мансардой, два нежилых здания, три нежилых помещения. Помимо этого, он владеет автомобилями универсал —BMW-X6, LEXUS LX450D, ГАЗ 33022-0000350, ГАЗ Соболь. Доход его супруги в прошлом году составил 71,2 млн руб. В её собственности квартира площадью 91,4 кв.м.





Третье место занимает Алексей Петров с доходом в 116,6 млн руб. В его собственности 20 земельных участков общей площадью 10,9 тыс.кв.м., три жилых дома общей площадью 257,4 кв.м., квартира площадью 96,5 кв.м, гараж — 137,2 кв.м. Кроме этого, в его собственности летнее кафе «Телега» (68,4 кв.м.), ресторан «Национальный» (824 кв.м.), два помещения магазинов (1 тыс.кв.м.). Также он владеет цехом по производству хлебобулочных изделий. Также он владеет автомобилями LEXUS GX-460, Volkswagen Touareg, LADA KS045 l, LADA Largus, УАЗ PATRIOT, Hyndai H-1, три ГАЗ Газели бизнес. Помимо этого, у него есть три автофургона.





Доход его супруги в 2021 году составил 134,5 тыс.руб. В её собственности земельные участки для размещения мясо-колбасного цеха, для ИЖС, для размещения объектов торговли, жилой дом площадью 143,9 кв.м. Также она владеет автомобилями Volkswagen Tiguan, ГАЗ-3302 с грузовой платформой.

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