За сутки в Пермском крае подтверждён 331 новый случай COVID-19 Выздоровели 725 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 331 новый случай COVID-19. Среди заражённых 135 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 48 чел., 725 выздоровели, трое скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском, Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Суксунском, Бардымском, Кудымкарском, Кунгурском, Куединском, Юсьвинском, Губахинском, Нытвенском, Сивинском, Ильинском, Осинском, Соликамском, Берёзовском, Гайнском, Кочёвском, Чердынском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 441 464. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9022 чел.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.