Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей определился с планами на 2023 год Будут выставки о замечательных жителях Перми, экскурсии по фондохранилищу и специальные программы для детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском краеведческом музее, в юбилейном для Перми 2023 году продолжится и завершится цикл выставок «Пермь замечательных людей».





В настоящее время в выставочном зале Дома Мешкова проходит выставка (6+) о тех, кто родился не в Перми, но именно здесь совершил главные дела своей жизни и стал известен за пределами региона. В апреле откроется следующая часть выставочной трилогии — экспозиция о людях, которые родились в Перми и здесь же работают (6+), а в октябре выставка «Пермский след» (6+) завершит проект рассказом об известных людях, уехавших из Перми, но считающих себя пермяками и прославляющих Пермь в России и мире.





В выставочном пространстве цокольного этажа Дома Мешкова на протяжении 2023 года будут работать две выставки из фондов музея: с февраля по июль выставка новых поступлений — предметов, найденных во время городских археологических раскопок (6+), а с сентября по декабрь — выставка музейной коллекции фотоаппаратов и работ пермских фотохудожников, которая будет сопровождаться мастер-классами фотографов и сбором коллекции городских воспоминаний (6+).





Во дворе Дома Мешкова, на территории мешковской усадьбы с июня по декабрь будет работать стационарная уличная выставка об архитектурных особенностях Дома Мешкова (6+). К выставке музей представит серию архитектурных экскурсий, а также обновлённый «Сад Мешкова».





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К 300-летию Перми краеведческий музей обновляет навигацию во всех филиалах. В программе мероприятий каждого филиала появятся экскурсии для сборных групп, концерты и мастер-классы. В музее «Подпольная типография» в школьные каникулы будет работать программа для детей младшего школьного возраста из близлежащих домов (6+), а в доме-музее Николая Славянова будет открыта тематическая программа для подростков, посвящённая инженерным изобретениям, сделанным в России (6+).





В 2023 году музей будет проводить экскурсии для сборных групп по фондохранению (6+). Это уникальная возможность увидеть богатые коллекции Пермского краеведческого музея: декоративно-прикладное искусство, книжные памятники, археологические коллекции, в том числе коллекцию предметов пермского звериного стиля, коллекцию памятников науки и техники, коллекцию тканей.





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В программе работы архитектурно-этнографического музея «Хохловка» — выставки о событиях народного сельскохозяйственного календаря и выставка предметов из этнографической коллекции (6+).





В начале января по традиции пройдут «Святки в Хохловке. Рождество Христово» и «Святки в Хохловке. Страшные вечера». Гости музея примут участие в христославии и колядовании, в уличных народных играх, побывают на вертепном представлении, узнают о самой таинственной неделе народного календаря — Страшных вечерах.





26 февраля в музее отметят Масленицу, 17 и 18 июня состоится фестиваль «ЭкоПикник», 15 и 16 июля — фестиваль «Этно-пленэр». Популярный фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» намечен на 5 и 6 августа.





С весны до осени планируется серия ботанических, орнитологических, геологических, астрономических экскурсий для семейной аудитории. Для детей — путешествия по «Хохловке» с детскими исследовательскими рюкзачками. В событийной программе архитектурно-этнографического музея — праздники народного календаря: Николин день, Троица, Яблочный Спас, цикл осенних праздников.

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