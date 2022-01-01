Максим Артамонов В Перми суд оштрафовал поставщика питания в детские сады на 5 тыс. рублей Полгода назад в одном из них массово отравились дети Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По решению суда ООО «Пилигримм» оштрафовано на 5 тыс. руб. К административной ответственности компанию привлекли за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в нескольких детских садах Перми. Сумма штрафа составила 5 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте краевого суда.





Напомним, в мае в детском саду № 407 у детей был выявлен сальмонеллёз в результате пищевого отравления. Причиной послужило нарушение технологий при приготовлении кулинарной продукции в пищеблоке детсада.





Родители пожаловались главе Перми на качество питания в ряде детских садов, которые сотрудничают с ООО «Пилигримм», а чиновник поручил департаменту образования проверить, как руководство учреждений контролирует работу этого поставщика питания.





В результате в детском саду № 407 (ул. Докучаева, 28а) было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Проверка установила многочисленные нарушения на пищеблоках нескольких дошкольных учреждений, в том числе связанные с организацией общественного питания в столовых.





По постановлению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю ООО «Пилигримм» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. В компании не согласились с этим и подали жалобу в Пермский краевой суд.





Однако Пермский краевой суд решил, что оснований для отмены постановления нет. Решение вступило в законную силу.





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