Родители пожаловались на качество питания в детских садах Перми Глава города поручил выяснить, как руководство учреждений контролирует работу подрядчика Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Родители пожаловались главе Перми на качество питания в ряде детских садов, которые сотрудничают с ООО «Пилигримм», об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава города Алексей Дёмкин поручил департаменту образования принять меры. В частности, необходимо проверить, как руководство учреждений контролирует работу этого поставщика питания.

Ранее сообщалось, что мае в пермском детском саду № 407 произошло массовое отравление детей. Пострадавшим был установлен окончательный диагноз — сальмонеллёз. Предполагается, что причиной послужило нарушение технологий при приготовлении кулинарной продукции в пищеблоке детсада.

В СУ СКР по Пермскому краю по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.





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