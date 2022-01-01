Елена Синица
В пермском детском саду массово отравились дети
Детям установлен диагноз — сальмонеллёз
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В мае в пермском детском саду № 407 произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Поясняется, что там были зарегистрированы неединичные случаи острой кишечной инфекции. В результате детям был установлен окончательный диагноз — сальмонеллёз. Предполагается, что причиной послужило нарушение технологий при приготовлении кулинарной продукции в пищеблоке детсада.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят проверку. Уже сделаны исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Также проведено обследование сотрудников пищеблока, заболевших лиц.
Кроме этого сообщается, что учреждение расторгло контракт с организатором питания. В отношении него составлен административный протокол. В качестве меры наказания организации может грозить приостановление деятельности.
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