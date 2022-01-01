Максим Артамонов
Пермяки публикуют в соцсетях фотографии облака дыма над Пермским пороховым заводом
На предприятии пояснили, что идут плановые испытания
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Сегодня утром пользователи соцсетей начали публиковать фотографии облака дыма за ТРК «Планета», на правой стороне Камы. Кадры были опубликованы в двух пермских пабликах. Предположительно, местонахождение облака — Пермский пороховой завода.
В комментариях к посту некоторые пользователи написали, что такое облако бывает видно каждую неделю. По данным источника «Коммерсант-Прикамье», близкого к предприятию, на заводе проходят плановые испытания и никаких происшествий не было.
В оперативных ведомствах сообщают, что никакой информации о происшествиях к ним не поступало.
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