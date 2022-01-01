Максим Артамонов Пермяки публикуют в соцсетях фотографии облака дыма над Пермским пороховым заводом На предприятии пояснили, что идут плановые испытания Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВКонтакте Плохие новости Пермь

Сегодня утром пользователи соцсетей начали публиковать фотографии облака дыма за ТРК «Планета», на правой стороне Камы. Кадры были опубликованы в двух пермских пабликах. Предположительно, местонахождение облака — Пермский пороховой завода.

В комментариях к посту некоторые пользователи написали, что такое облако бывает видно каждую неделю. По данным источника «Коммерсант-Прикамье», близкого к предприятию, на заводе проходят плановые испытания и никаких происшествий не было.

В оперативных ведомствах сообщают, что никакой информации о происшествиях к ним не поступало.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.