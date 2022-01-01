Елена Синица Краевой парламент поддержал в первом чтении изменения в региональный Устав Изменения в Устав утверждаются в трёх чтениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой парламент поддержал в первом чтении изменения в Устав Пермского края. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании 20 октября.

Согласно проекту закона, руководителя администрации губернатора Пермского края могут приравнять по статусу к замгубернатора региона.





Поясняется, что в случае болезни, отпуска или служебной командировки губернатора исполнять его обязанности будет руководитель администрации Пермского края. Согласно пояснительной записке, это необходимо для урегулирования вопроса о временном исполнении обязанностей губернатора.





При этом руководитель администрации не сможет предлагать изменения в Устав Пермского края, а также распускать краевой парламент. В остальном же он будет обладать теми же полномочиями, что и губернатор.





Кроме этого, губернатор Пермского края может получить неограниченный срок полномочий.





«Исключается положение Устава, устанавливающее запрет для замещения должности губернатора Пермского края более двух сроков подряд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Отмечается, что федеральным законом № 414 такой запрет не установлен. Срок полномочий губернатора — пять лет.





Депутат Анна Баранова отметила, что принимаемый законопроект скажется на уровне доверия населения к власти. В частности, из-за того, что предполагается исключение нормы о ежегодном представлении губернатором отчёта о деятельности. Также, по её мнению, есть перспектива несменяемости власти в регионе.





Отметим, что изменения в Устав региона принимаются в трёх чтениях.

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