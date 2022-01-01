В Перми изменится расписание одного трамвайного и трёх автобусных маршрутов Ещё один автобусный маршрут прекратит работу с 1 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, на следующей неделе изменится расписание движения автобусных маршрутов № 39, 53 и 70, а также трамвайного маршрута № 6.

Так, с 24 октября на маршруте № 39 первые рейсы будут оправляться с конечных остановок раньше: от «Ласьвинских хуторов» в 07:37 вместо 07:42, а от «Микрорайона Оборино» в 06:55 вместо 07:00. Это сделано, чтобы детям было удобнее приезжать к началу занятий в школе.

Кроме того, с 28 октября на автобусных маршрутах № 53 и 70, а также на трамвайном маршруте № 6 изменится ряд отправлений по будням.

В департаменте также напомнили, что сезонный маршрут № 46 «Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище», который с 17 октября курсирует только по выходным, с 1 ноября традиционно прекратит работу на зимний период.





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