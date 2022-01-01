Елена Синица Коллектив Пермской художественной галереи наградили Почётной грамотой Пермского края Решение принято на пленарном заседании краевого парламента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коллектив Пермской художественной галереи наградили Почётной грамотой Пермского края. Решение принято на пленарном заседании краевого парламента 20 октября.

За принятие этого решения депутаты Законодательного собрания проголосовали единогласно.





Коллектив наградили за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Пермском крае и в связи со 100-летием со дня основания.

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