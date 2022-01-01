Елена Синица На прежнее место работы мечтают вернуться 3 из 10 пермяков Предложение вернуться получал каждый второй житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На прежнее место работы мечтают вернуться 3 из 10 пермяков. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы SuperJob.

Также отмечается, что почти каждый второй житель города (48%) получал предложение вернуться на прежнее место работы. При этом 30% из них отказались от этого предложения.





Чаще всего главными причинами возвращения на прежнюю работу называют достойную зарплату (34%), интерес к делу (13%), хороший коллектив (12%) и удобный график (10%).





Отказываются обычно из-за низкой оплаты труда (24%), неподходящих условий работы (12%), разногласий с руководством и принципа не возвращаться (по 10%)

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