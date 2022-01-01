Елена Синица В Пермском крае средний размер потребкредита за месяц вырос на 4,5% В сентябре он составлял 243 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае средний размер потребкредита в сентябре составлял 243 тыс. руб. Это на 4,5% больше, чем в августе ( в августе — 232,6 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике среднего размера потребкредитов, занимая 22-ое место.





В целом по стране в сентябре 2022 года средний чек потребкредита составил 289,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1% (в августе 2022 года — 270,5 тыс. руб.).





Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (556,9 тыс. руб.), Московской области (415,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (398,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (387,2 тыс. руб.) и Хабаровском крае (333,6 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.