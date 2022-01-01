Елена Синица Только 25% жителей Прикамья довольны своей зарплатой Больше всего тех, кто не удовлетворён доходом, в сферах «Безопасность» и «Наука и образование» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только четверть жителей Пермского края довольна своей зарплатой. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

При этом лишь 6% из них однозначно довольны своей зарплатой, а 19% — скорее довольны, чем нет. Еще 69% опрошенных заявили, что не удовлетворены своим доходом. Остальные затруднились дать ответ на вопрос.





Чаще других недовольны зарплатой представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%).





Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).





При этом 27% опрошенных отметили, что их зарплата должна вырасти более чем в два раза, чтобы её уровень их устраивал. Ещё 36% будут довольны, если их доход возрастёт ровно в два раза. Примерно 19% респондентов заявили, что им не хватает прибавки в 40-50%.





Порядка 14% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%, еще 4% репондентов будет достаточно роста на 10-20%.

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