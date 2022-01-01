Елена Синица Алексей Дёмкин поручил главам районов проверить готовность подрядчиков к снегопадам Согласно отчётам, на зимнее содержание переведено порядка 80% техники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми поручил главам районов проверить готовность подрядчиков к снегопадам. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на телеграм-канал Дёмкина.

По его словам, согласно отчётам, на зимнее содержание переведено порядка 80% техники. При этом часть техники задействована в текущей уборке улиц.





«Но мне нужны не отчёты на бумаге, а результат, поэтому дал поручение всем главам районов на этой неделе съездить на базы и лично проверить готовность подрядных организаций, а затем обеспечить ежедневный контроль их работы», — написал Дёмкин.





Он также добавил, что для содержания улиц у города есть 350 единиц техники. Также ведётся закупка противогололёдных материалов, отметил Дёмкин.

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