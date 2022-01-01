Елена Синица
В Прикамье задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве
Молодой человек обманул пенсионеров на сумму более 1 млн рублей
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МВД.
Поясняется, что в Лысьвенское отделение полиции в начале октября начали массово обращаться с заявлениями пожилые люди. Им поступали звонки якобы от их родственников, которые говорили, что попали в беду. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, требовалась крупная сумма.
В ходе розыска полицейские нашли подозреваемого — им оказался 19-летний пермяк. Он уже признал свою вину, говорят в ведомстве. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении семи преступлений. Общая сумма ущерба превышает 1 млн руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть