Елена Синица В Пермском классическом университете изменился размер стипендий Соответствующий приказ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете изменился размер стипендий. Соответствующий приказ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно документу, для бакалавров, специалистов и магистров академическая стипендия составит 2438 руб., социальная студенческая стипендия — 3566 руб. Если студенты по итогам летнего триместра получили «хорошо» и «отлично», с октября по декабрь 2022 года они будут получать стипендию в 2920 руб.





Стипендия для аспирантов составляет 10 140 руб., для аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров, — 16 931 руб.





Уточняется, что все суммы указаны без учета уральского коэффициента.

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