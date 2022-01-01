Елена Синица
В Пермском классическом университете изменился размер стипендий
Соответствующий приказ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников
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В Пермском классическом университете изменился размер стипендий. Соответствующий приказ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Согласно документу, для бакалавров, специалистов и магистров академическая стипендия составит 2438 руб., социальная студенческая стипендия — 3566 руб. Если студенты по итогам летнего триместра получили «хорошо» и «отлично», с октября по декабрь 2022 года они будут получать стипендию в 2920 руб.
Стипендия для аспирантов составляет 10 140 руб., для аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров, — 16 931 руб.
Уточняется, что все суммы указаны без учета уральского коэффициента.
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