«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с МСХА им. Тимирязева Поделиться Твитнуть

Компания «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева», подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных испытаний продукции Компании и образовательных проектов.

В рамках взаимодействия планируется проведение научно-практических конференций, совместных научных работ по профильным тематикам в сфере агрохимических исследований калийных удобрений, а также аналитических проектов по повышению эффективности применения калийных удобрений с учетом региональных особенностей почв.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

- Мы рады сотрудничеству с одним из старейших высших учебных заведений России и планируем совместно продолжать развитие АПК, фундаментальных и прикладных исследований в области сельского хозяйства, в том числе с использованием основной продукции «Уралкалия».

Справка

МСХА имени К.А. Тимирязева — ведущий учебный, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России, ведущий инновационную деятельность в целях содействия эффективному производству сельхозпродукции, а также устойчивому развитию сельских территорий.

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 13 300 сотрудников.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

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