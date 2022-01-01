За сутки в Прикамье подтверждено 415 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 34 человека, 649 выздоровели, четверо скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 415 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 184 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 34 человека, 649 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском, Пермском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Бардымском, Юсьвинском, Кунгурском, Куединском, Звёздном, Частинском, Губахинском, Чусовском, Лысьвенском, Большесосновском, Оханском, Горнозаводском, Добрянском, Соликамском, Октябрьском, Берёзовском, Косинском, Гаинском, Ординском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 441 133. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9019 чел.

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