Проект ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию» прошёл госэкспертизу Новый объект должен быть построен в 2024 году Поделиться Твитнуть

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию» по адресу: Пермь, ул. Шпальная, 2 прошёл госэкспертизу. Об этом сообщается в портале Единого государственного реестре заключений (ЕГРЗ).

Работы выполнило ООО «Монолит «М» (Санкт-Петербург).

Напомним, новый ледовый дворец — это крытая двухэтажная ледовая арена для проведения занятий по фигурному катанию (60х30 м), на ней будет размещено «два льда» для занятий с детьми разного возраста; спортивный зал (30х18 м, высота — не менее 6 м), зал хореографии, тренажёрный зал, трибуны для зрителей на 250 мест, четыре раздевалки на 25 человек каждая, помещение для сушки формы, блок медицинских помещений, буфет на 46 посадочных мест, административные и служебные помещения.

Дворец спорта предназначается для учебно-тренировочного процесса и соревнований местного уровня по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а также для свободного катания на коньках. Объект будет узкопрофильным, упор будет делаться на подготовку фигуристов для парного катания.

Сроки завершение проекта — 2024 год.

Стоимость — 640 млн руб., в том числе из бюджета Пермского края — 306,5 млн руб.

Год назад был утверждён колерный паспорт нового ледового дворца Перми. Его фасады предполагается выполнить в «ледовой» гамме — основным цветом станет серый, а в качестве акцентов используют светло- и тёмно-голубой цвета.

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