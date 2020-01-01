Утверждён колерный паспорт нового ледового дворца Перми Новый объект построят в Дзержинском районе к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

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Пресс-служба губернатора Пермского края

Прошёл согласование колерный паспорт проекта ледового дворца спорта, который должен появиться к 300-летию Перми на ул. Шпальной, 2 в Дзержинском районе города, об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры.

Фасады дворца предполагается выполнить в «ледовой» гамме — основным цветом станет серый, а в качестве акцентов используют светло- и темно-голубой цвета.

Рядом с ледовым дворцом расположится спортивный комплекс плавательного бассейна с сочетающейся цветовой гаммой.

Новый ледовый дворец спорта станет региональным центром по фигурному катанию и предназначен как для обучения катанию на коньках, так и для тренировок профессиональных спортсменов и проведения соревнований.

Техническим заказчиком строительства ледового дворца выступает управление капитального строительства Пермского края.

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