Делегация пермской ЦБК побывала с бизнес-миссией в Бразилии Поделиться Твитнуть

фото: Пермская ЦБК

Сотрудники Пермской ЦБК в составе делегации представителей российской целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в октябре приняли участие в бизнес-миссии в Бразилию. В ходе двухнедельной поездки они познакомились с бразильской ЦБП, машиностроением, посетили заводы, предприятия и выставку, установили контакты в рамках поиска новых поставщиков оборудования.

Организатором бизнес-миссии выступила СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры». Как подчеркнул генеральный директор ассоциации Андрей Гурьянов, сегодня индустрия ЦБП Бразилии является одной из лидирующих в мире, по объёмам производства целлюлозы страна занимает 2 место (после США). Бразильские машиностроители делают качественное современное оборудование, которое в нынешней геополитической ситуации может быть альтернативой другим странам.

«Из-за санкций многие рынки, где российские компании отрасли ЦБП закупали машиностроительное оборудование, сейчас закрыты. Поэтому нам интересно сотрудничество со странами БРИКС. В составе делегации были представители вузов, банковского сектора, технические специалисты, которые уже направили запросы бразильским коллегам, чтобы посмотреть возможность изготовления оборудования для бумагоделательных машин, химикатов. Также мы планируем создание инжинирингового центра, чтобы расходные материалы, запчасти для ремонта оборудования начать производить в России», — говорит Андрей Гурьянов.

В ходе визита делегация посетила ряд предприятий ЦБП Бразилии, увидела работу машин по производству картона для плоских слоев и тиссью (санитарно-гигиенической бумаги). Оборудование для этих заводов выпускают местные машиностроительные компании Hergen, Metal Service, Neo Fiber и др. В ходе поездки представители российской ЦБП побывали на этих заводах, а также на выставке Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности Бразилии (ABTCP), которая является главным событием индустрии ЦБП Латинской Америки.

По словам директора по производству и развитию ПЦБК Дмитрия Бондарева, машиностроительные заводы Бразилии обладают хорошей инструментальной базой, выпускают надежное оборудование для ЦБП. Для предприятия интересны поставки продольно-резательных станков, накатов, клеильного пресса, прессовых частей — всё, что нужно для дальнейшей модернизации бумаго- и картоноделательных машин ПЦБК.

«Передовым в Бразилии является завод Hergen, здесь выпускают оборудование европейского уровня, поставляют полностью «под ключ» бумагоделательные машины: начиная от напорного ящика, заканчивая продольно-резательными станками. В целом поездка прошла эффективно. В Бразилии мы приобрели новые контакты и уже направили ряд запросов на поставку оборудования и запчастей. У бразильских предприятий есть все шансы стать достойной альтернативой поставщикам из Европы и составить конкуренцию китайским производителям оборудования», — подчеркнул Дмитрий Бондарев.

Справка

ПЦБК — предприятие замкнутого производственного цикла: от заготовки древесины, переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации конечного продукта — гофроупаковки. Входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. В 2021 году объём выпуска тарных картонов достиг 330 тыс. т, а гофропродукции — 277 млн кв. м. Объём уплаченных налогов во все уровни бюджетов составил около 3,5 млрд руб., а объём выручки вырос в два раза — до 17 млрд руб. Плановый прогноз по выручке на 2022 год — 18,5 млрд руб. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.