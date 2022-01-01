С Нытвенского металлургического завода взыскали 1,6 млн руб. за услуги связи Вернуть деньги помогли судебные приставы Поделиться Твитнуть

Судебные приставы по Нытвенскому и Оханскому районам исполнили решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании с АО «Нытва» задолженности по платежам за услуги связи в размере более 1,6 млн руб. в пользу филиала «Общий центр обслуживания» ПАО «Ростелеком». Об этом сообщили в региональном УФССП.

Металлургический завод на месяц просрочил оплату цифровых услуг и сервисов российскому провайдеру.

В рамках исполнительного производства АО «Нытва» запретили регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику транспортных средств. В ответ предприятие перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено.

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